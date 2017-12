et AFP

publié le 05/12/2017 à 10:00

Les hommages se succèdent depuis l'annonce de la disparition de Jean d'Ormesson. Emmanuel Macron a également tenu à adresser quelques mots à l'écrivain et académicien français, décédé à l'âge de 92 ans, dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 décembre. Sur Twitter, le chef de l'État a ainsi salué le "prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux".



"Il était le meilleur de l'esprit français, un mélange unique d'intelligence, d'élégance et de malice, un prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux. L’œil, le sourire, les mots de Jean d'Ormesson nous manquent déjà", a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social.

L'écrivain, journaliste et académicien s'est imposé comme l'auteur du bonheur. Le charme de sa conversation et ses yeux bleus crevaient régulièrement l'écran. Jean D'Ormesson a écrit de nombreux livres à succès. Séducteur insatiable, érudit joyeux, l'écrivain paraissait immortel.



De son côté, sa fille, Héloïse d'Ormesson, a déclaré à l'AFP : "Il a toujours dit qu'il partirait sans avoir tout dit et c'est aujourd'hui. Il nous laisse de merveilleux livres". De nombreux livres à jamais associer à un sourire malicieux.

Il était le meilleur de l'esprit français, un mélange unique d'intelligence, d'élégance et de malice, un prince des lettres sachant ne jamais se prendre au sérieux. L'œil, le sourire, les mots de Jean d'Ormesson nous manquent déjà. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 décembre 2017