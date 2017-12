publié le 05/12/2017 à 09:04

La littérature française est en deuil. Jean d’Ormesson s’est éteint dans la nuit de lundi 4 à mardi 5 décembre à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 92 ans. Écrivain de talent, journaliste exemplaire et académicien prestigieux, sa disparation bouleverse la sphère culturelle et les acteurs qui la composent.



Jack Lang, ancien ministre de la Culture, évoque l’illustre romancier au micro de Yves Calvi : "Je suis très abasourdi par cette information. Encore hier, avec des amis, nous parlions de lui. C’était une personne qui, malgré l’âge, est resté vif, élégant, combatif. Il continuait à écrire, à être."

Plus encore, le président de l’Institut du monde arabe considère Jean d’Ormesson comme un modèle d’optimisme et de réussite à suivre : "Indépendamment de son œuvre littéraire et de ses combats journalistiques, il est un exemple pour nous tous. Il était un gourmand de la vie. Il en parlait avec des mots savoureux et sensuels, merveilleusement choisis. Quand on l’entendait, on le lisait, on se sentait toujours plus optimiste. C’est un exemple merveilleux pour tous ceux qui sont enclins à se plaindre de tout, à s’enfoncer dans la tristesse."