"Les Faux British" : une enquête policière déjantée

et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/07/2017 à 01:00

Dans "Les Faux Bitish", la Société des amis du roman noir anglais cherche à monter une pièce de théâtre inédite en se basant sur le texte de Conan Doyle. Le problème c’est qu’ils sont amateurs et ne sont jamais montés sur une scène et jouer ne s’improvise pas ! Ces passionnés de polars montent pour la première fois une pièce. "Ce qu'on a voulu, c'est que le public rit au dépens de ces pauvres artistes d'un soir", explique le metteur en scène de la pièce Gwenn Aduh. Les acteurs ont pensé que c'était facile de créer une pièce de théâtre. Dans cette oeuvre, l'originalité repose sur le fait que les comédiens doivent jouer de mauvais comédiens.





"Ce qui est compliqué, c'est de faire croire qu'ils ont le même enthousiasme que des amateurs et qu'ils découvrent les accidents qu'on a la première fois qu'on monte sur scène", explique Gwenn Aduh. Une comédie hilarante qui a reçu un Molière de la comédie. Malgré une trame de polar classique, ce thriller théâtral est un mélange de personnages dignes du Cluedo dans lequel le spectateur peine à suivre une enquête joué par des apprentis acteurs.

Une enquête jouée par des apprentis acteurs

Les valeureux comédiens d’un soir vont constater à leurs dépens que le théâtre nécessite énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes vont s’enchaîner à un rythme endiablé. "On est tous des comédiens heureux d'être sur scène et ça transparaît sur ces amateurs qu'on joue", assure le metteur en scène. Une pièce qui a du succès depuis longtemps puisqu'elle se joue actuellement pour la troisième année.