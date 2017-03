Philippe Labro : "Ma mère a été totalement abandonnée et elle en a souffert"

publié le 30/03/2017 à 11:01

Comme bien d'autres écrivains, Philippe Labro se penche sur celle qui lui a donné la vie dans son nouveau roman, Ma mère, cette inconnue (Gallimard). Cette mère est-elle encore une inconnue une fois le livre refermé ? Comme tous les êtres, elle garde une part de mystère mais l'essentiel est là, raconté par le journaliste autant que par le romancier. L'emprise du livre, c'est d'abord ce prénom slave, Netka, et une trajectoire marquée par l'abandon.







Netka, fille naturelle d'un père aristocrate polonais, qu'elle n'aperçoit qu'une seule fois, et d'une jeune institutrice française qui la confie à des mères de substitutions, finira par rencontrer le grand amour en la personne du père de Philippe Labro. Elle deviendra une mère et une grand-mère exemplaire. "J'ignore si c'est une vérité universelle, écrit-il, mais c'est celle de Netka : moins tu as été aimée, plus tu as été abandonnée, plus tu aimeras, plus tu accueilleras". Le mot clef du livre est l'amour : "La qualité principale de ma mère est qu'elle aimait la vie, elle l'a aimé jusqu'à 99 ans".

Une mère abandonnée par la sienne

La mère de Philippe Labro, Netka, a toujours brouillé les pistes à propos de son père. Mais l'écrivain a fini par l'identifier, il s'agit d'un richissime comte polonais "qui possédait la moitié de la Biélorussie quasiment et qui a été enterré vivant en 1920", explique-t-il. "Il s'est baladé en Europe, en France et a rencontré par hasard une jeune femme institutrice dont la mère elle même était née de père inconnu".

La plus grande inconnue du livre est certainement la raison pour laquelle Netka a été abandonnée par sa mère. Une mère qu'elle n'a jamais voulu rencontrer, même quand elle en a eu la possibilité. "À un moment donné de sa vie, sa mère est réapparue, elle a téléphoné chez nous et a dit à mon père 'Je voudrais rencontrer ma fille'. Ma mère refuse tout de suite, elle ne réfléchit même pas, car elle considère avoir été totalement abandonnée et elle en a souffert".

Une vie sous l'Occupation

Nekta avait l'habitude de ne jamais se séparer d'une photo de son mari et c'est un des détails les plus touchants du récit. "Il avait 20 ans de plus qu'elle. Elle savait qu'il partirait avant elle. La photo était accompagnée d'une liste de tous les anniversaires de ses enfants et de ses petits-enfants".



Philippe Labro avait déjà évoqué sa mère dans son livre précédent, Le Petit garçon. Une mère qui a fait montre d'un courage et d'un sang-froid assez exceptionnels sous l'Occupation : "Mon père avait été conseiller juridique à Paris avant la guerre puis il est revenu à Montauban. Un de ses anciens clients, qui était juif, lui demande s'il peut l'héberger et le client parle à un autre ami, juif aussi, qui décide lui aussi de se cacher. La maison devient une cachette pour de nombreux réfugiés juifs qui partaient en Espagne. Ils les hébergeaient pour une nuit puis les dispatchaient dans des fermes voisines".



Si Philippe Labro a pu découvrir qui était son grand-père, sa grand-mère reste une inconnue. Mais il n'en veut pas à sa mère de ne pas avoir voulu la connaître. A-t-il le sentiment de ne pas avoir assez aimé sa mère ? "Je pense que tous les enfants se demandent si ils ont assez aimé leurs parents, s'ils leur ont assez parlés".





Ma mère, cette inconnue, de Philippe Labro est publié chez Gallimard.

"Ma mère, cette inconnue" est le nouveau livre de Philippe Labro Crédit : Gallimard