INVITÉ RTL - La comédienne Michèle Morgan, l'une des plus grandes actrices françaises du XXe siècle, est décédée à 96 ans.

par Yves Calvi , Loïc Farge publié le 21/12/2016 à 09:20

Ses "beaux yeux" ont fait rêver des générations. La comédienne Michèle Morgan s'est éteinte mardi 20 décembre à l'âge de 96 ans. Elle était devenue célèbre en 1938 à seulement 18 ans avec son rôle de jeune femme mélancolique dans Le Quai des brumes de Marcel Carné. Un personnage à qui Jean Gabin murmurait l'inoubliable "T'as de beaux yeux, tu sais...".



"Quand je ferme les yeux, je ne vois pas le regard de Michèle Morgan. J'entends d'abord sa voix très significative, et surtout son extraordinaire une pureté de jeu", a réagi Pierre Arditi sur RTL. Le comédien a d'abord vu les yeux de l'actrice au cinéma quand il était beaucoup jeune. Il a eu "la chance de la rencontrer" quand il a travaillé avec Gérard Oury et Danielle Thompson.



"Michèle Morgan avait une modernité de jeu extraordinaire, comme Gabin avait pu l'avoir à la grande époque de sa splendeur", affirme Pierre Arditi. "On ne parle pas assez de cela", regrette le comédien. "Quand on regarde Le Quai des brumes avec le recul, on constate que c'est une grande actrice. On ne le dira jamais assez", poursuit-il.



Michèle Morgan était retirée de nos écrans depuis près de quarante ans. Comment expliquer que sa disparition touche énormément de Français ? "Elle fait partie de l'histoire du cinéma. Tout le monde, à un moment ou un autre, a vu Michèle Morgan et s'est identifié à elle", répond Pierre Arditi. "À un moment donné, on a tous quelque chose en nous de Michèle Morgan", lance le comédien.