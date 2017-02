Les sorties ciné de la semaine et Maroon 5 dans "Laissez-vous tenter"

Maroon 5, Ours, James Arthur et Féfé sont dans l'actualité musicale de la semaine

publié le 15/02/2017 à 10:11

Cinéma

Sorties ciné de la semaine. Au-delà des deux comédies françaises Alibi.com et Rock'n'Roll qui arrivent en salles ce mercredi, on a adoré le film Loving de Jeff Nichols.

"Loving" de Jeff Nichols

Musique

L'actualité musicale marquée par les premiers extraits des albums à venir du groupe Maroon 5 et du chanteur Ours et par la sortie des nouveaux albums du chanteur anglais James Arthur et de Féfé.

Le chanteur et leader du groupe Maroon 5

