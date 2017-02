Maroon 5, Ours, James Arthur et Féfé sont dans l'actualité musicale de la semaine

publié le 15/02/2017 à 09:55

L'actualité musicale est fournie cette semaine. À commencer par une nouvelle chanson du groupe américain Maroon 5. Trois ans après l'album V, les Californiens préparent leur sixième album studio. Un disque sans date de sortie pour le moment. Le premier extrait vient d'être dévoilé. Un titre pop-électro intitulé Cold.



Le chanteur Ours prépare également son retour. Charles Souchon, à l'état civil, peaufine actuellement son troisième album studio à paraître dans les prochains mois. Un disque qui fera suite à El paru il y a six ans déjà. Ours sera fidèle à son style : une pop française douce amère. Le premier single s'appelle Jamais su danser. C'est très printanier.

C'est une nouvelle voix à découvrir. James Arthur sort vendredi prochain son deuxième album intitulé Back From The Edge. James Arthur a 28 ans. Il a remporté un télé-crochet outre-Manche en 2012. Propulsé star en un soir, il a sombré dans la dépression, le cannabis et les médicaments après la sortie de son premier disque. Ce nouvel opus est celui de la reconstruction. James Arthur inscrit sa pop-soul dans le sillage de Sam Smith. Voix de tête, arrangements soignés. Vous avez peut-être déjà entendu cette chanson : Say You Won't Let Go.

> James Arthur - Say You Won't Let Go

Il s'appelle James Arthur. Son album Back From The Edge sort vendredi, c'est une Jolie surprise.



On termine avec Féfé. Le rappeur publiera vendredi également Mauve. C'est son troisième enregistrement. L'ex-membre de Saïan Supa Crew revient avec 12 morceaux colorés. "Mauve est une parfaite synthèse entre le rose de la vie et les bleus à l’âme", s'amuse à dire l'artiste. Album aux textes ciselés. Féfé évoque les "CDD en amitié", les hauts et les bas de sa carrière, ses doutes et ses regrets. Voici le morceau qui ouvre le disque. Aussi fort.

> Féfé - Aussi fort

Le chant de Féfé s'affirme et prend plus de place par rapport aux parties rappées. Les rythmes sont plus chaloupés. Féfé invite au gré des morceaux A-Yo, Matthieu Chedid ou Tété dans le titre À nouveau. Féfé part en tournée le 2 mars à Grenoble. Il chantera le 17 mars à Lille, le 29 mars à Paris, le 26 avril à Brest ou encore le 20 mai à Alençon.