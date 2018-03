publié le 29/04/2016 à 00:01

La date du vendredi 29 avril 2016 marque l'anniversaire d'un programme quelque peu spécial. Il y a 48 ans, le 29 avril 1968, le tout premier épisode de la série d'animation Les Shadoks fut diffusé à la télévision française. Au total, plus de 200 épisodes seront produits, d'abord entre 1968 et 1973, puis brièvement en 2000. Ce programme court - deux à trois minutes par épisodes - fut créé par Jacques Rouxel, grand amateur de dessin animé, et René Borg.



Les Shadoks sont des créatures venues d'une autre planète, semblables à des oiseaux mais dotés d'ailes "ridiculement minuscules", précise la voix de Claude Piéplu, narrateur de la série. Bêtes et méchants, les Shadoks sont en conflit avec les Gibis, êtres très intelligents de forme ovale, coiffés de chapeaux-melons et munis de petites pattes. Ces deux peuples vivent sur des planètes inhospitalières et ont un objectif : gagner la Terre, bien plus accueillante. En effet, sur Terre, on ne risque de tomber dans le vide au moindre soubresaut !



La société française divisée face à ces créatures extravagantes

Autre particularité chez les Shadoks : ils ne s'expriment qu'avec quatre syllabes : "bu", "ga", "meu", "zo". Bref, la série a tous les ingrédients pour faire scandale dans la France de 1968, pas habituée à pareil programme loufoque. Les Shadoks devient même un sujet de discussion jusqu'en politique. Il y a d'un côté les pro-Shadoks, et de l'autre les anti-Shadoks. Le programme divise, comme la téléréalité le fera des années plus tard.

Aujourd'hui, Les Shadoks ne font plus jaser comme à l'époque. Les pondeurs d’œufs en fer ont laissé place à d'autres séries subversives. Le graphisme du début des années 1970 est dépassé et le curseur de ce qui choque est désormais à un tout autre niveau. À côté des téléréalités sulfureuses, des talk-shows et des séries bien corsées - citons South Park, Les Simpson ou encore Les Griffin -, Les Shadoks n'ont pas l'air bien méchants. Le doodle du jour, sur la page d'accueil de Google, rend tout de même hommage à l'un des tout premiers programmes qui divisa les Français, à une époque où la notion de "buzz" était quasi inconnue.



Régulièrement, la page d'accueil de Google est remplacée le temps d'une journée par un logo, un dessin ou une animation qui reprend les lettres composant le mot "Google" et les associe à l'univers d'un événement célébré ce jour là. Pour la première fois dans l'histoire des Doodles, son auteure est Française. Il s'agit d'Hélène Leroux, une illustratrice de 28 ans qui est la première française à avoir intégré l'équipe des Doodles chez Google. La jeune femme explique à RTL.fr en quoi consiste son quotidien de Doodleuse et livre les secrets de fabrication des Doodles.

Google célèbre le 48e anniversaire des Shadoks Crédit : Google