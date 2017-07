publié le 07/07/2017 à 09:51

Tout le monde connaît au moins un des clichés iconiques d'Annie Leibovitz. Demi Moore enceinte nue à la une de Vanity Fair, Woopie Goldberg hilare dans un bain de lait, Arnold Schwarzenegger nu de dos en 1976, l'année où il arrête le body building, et bien sûr iconique parmi les plus iconiques, la photo de John Lennon enlaçant Yoko Ono, prise le 8 décembre 1980 à New York et que Annie Leibovitz expose à Arles parmi 3.000 autres clichés.



"Ils venaient de sortir un disque qui s'appelait Double Fantasy et ils s'embrassaient sur la photo de l'album, explique-t-elle. Ils avaient souvent posé nus mais mon idée était qu'ils posent nus enlacés. John était nu, j'ai proposé qu'ils s’embrassent sur le sol, j'ai pris 5-6 clichés pas plus."

Cinq heures plus tard, John Lennon est assassiné et Annie Leibovitz devient la détentrice du dernier cliché du chanteur : "Il y avait beaucoup de choses d'un coup. La photo est passée d'un moment agréable d'un couple à celle de la dernière de John. J'ai refusé toutes les propositions. Je suis allée voir Yoko qui m'a dit de faire ce que je voulais avec. Aujourd’hui, avec le recul, je me dis que j'aurais du la publier au lieu de la protéger".

Des stars immortalisées par son objectif

Mais ce qui est aussi passionnant à Arles, c'est la découverte du parcours d'Annie Leibovitz, qui a commencé sa carrière en 1968, fascinée à l¹époque par Henri Cartier-Bresson et Robert Frank. Des clichés de jeunesse datant de 1968 à 1983, exposés à Arles, montrent l'évolution de la pratique et de la technique d'Annie Leibovitz.



Qu'elle photographie sa famille, les manifestations américaines contre la guerre du Vietnam ou la tournée mythique des Rolling Stones en 1975, ses premières photos sont prises sur le vif, très road trip, très libérées, en petit format. Les amoureux de Mick Jagger et de ses acolytes seront fous des 417 images punaisées sur le mur. Elles nous immergent dans cette tournée pétaradante et déjantée. Un moment sacré.

L'ultime photo de Nixon quittant la Maison Blanche

Presque toutes les stars internationales ont été shootées, comme on dit, par Annie Leibovitz. La plupart sont exposées à Arles cet été. Mais l'intérêt de cette exposition, c'est aussi de voir comment cette femme parvient à se singulariser à l'intérieur d'un événement que tous les photographes de la terre photographient. Par exemple, le 9 août 1974, le président Nixon démissionne après le scandale du Watergate. Annie Leibovitz est accréditée pour prendre l'ultime photo du président quittant la Maison Blanche.



La photo qu'elle présentera, ce ne sera pas celle de Nixon, montant les marches de l'hélicoptère, mais celle de l¹hélicoptère de Nixon décollant, laissant au sol trois gardes en train de rembobiner le tapis rouge. Ce faisant, elle invente la photo décalée qui fait florès encore aujourd'hui. Ce cliché comme, 3.000 autres est à voir cet été aux rencontres d¹Arles. A la grande halle. Une exposition produite par Fondation Luma, qui vient d'acheter toute les archives d'Annie Leibovitz.