publié le 07/05/2017 à 11:13

Pour se détendre en ce dimanche de scrutin présidentiel, rien de mieux que d’évoquer la candidature de l’humoriste Pierre Dac en 1965. Le Parti d'en rire, Pierre Dac président !, un ouvrage signé Jacques Pessis. Le biographe et légataire universel de Pierre Dac, revient sur cette candidature. Même si on l'a un peu oublié, Coluche n'a pas été le premier humoriste à se présenter à l'Élysée.



Jacques Pessis se remémore le démarrage de cette aventure loufoque : "Tout commence parce que Pierre Darc dirige à l'époque L'Os à Moelle et il cherche à faire une opération un peu commerciale avant l'heure pour son journal satirique. Il crée un parti, le MOU, (Mouvement Ondulatoire Unifié) dont la devise est 'Les temps sont durs, vive le MOU"' [...] Il présente devant la pièce déchaînée son programme officiel. Et ce programme finalement est assez sérieux parce que lorsqu'on voit les mesures qu'il proposait en 1965, on s'aperçoit qu'elles sont encore d'actualité".

Cette candidature à la présidentielle s’est terminée par un coup de fil reçu de l’Élysée : "Le chef du cabinet du Général de Gaulle lui demande d'arrêter la plaisanterie, parce que le général n'apprécie pas. Est-ce que ça venait du général est-ce que ça venait de quelqu'un d'autre, on n'a jamais su. Mais par respect pour le général il a retiré sa candidature".



Pierre Dac président, le parti d'en rire par Jacques Pessis est paru aux éditions Cherche-Midi.