publié le 16/04/2017 à 18:05

L'écrivain et historien d'art Adrien Goetz nous emmène visiter deux maisons d'exception. La première, vous la connaissez, c'est celle de Claude Monet à Giverny, charmant village normand où le peintre impressionniste a vécu plus de 40 ans. Un splendide livre illustré, Un jour avec Claude Monet à Giverny, lui est consacré. Adrien Goetz en signe le texte.



Il publie par ailleurs un roman, Villa Kérylos, inspiré d'une autre maison historique, moins connue, entre Nice et Monaco : "C'est un rêve grec. Elle a été conçue par un passionné de Grèce ancienne, grand érudit mais aussi grand politique, Théodore Reinach, qui a fait construire une maison idéale. J'ai eu envie de raconter l'histoire de cette famille qui a subi de plein fouet toutes les horreurs du XXème siècle. Elle finit broyer par l'Histoire et c'est ce que je montre dans ce livre".

Adrien Goetz publie donc Villa Kérylos chez Grasset et Un jour avec Claude Monet à Giverny chez Flammarion. Deux bons livres et deux belles idées de promenade !



Le coup de cœur du libraire

Direction Bar-le-Duc maintenant dans la Meuse à la librairie La Fabrique, où Aurore Grandidier nous recommande Le Fabuleux départ en Laponie de la famille Zoiseaux, de Jean-Marie Gourio. L'auteur des Brèves de comptoir signe ici un roman plein de fantaisie où un employé de banque rêve de se transformer en oie sauvage et de s'envoler : "C'est un récit léger, rafraîchissant, en l'espace d'un roman le lecteur retourne en enfance et il y a l'idée d'évasion qui fait vraiment du bien. C'est de la légèreté bien réfléchie, littéraire et bien construite".



Le Fabuleux départ en Laponie de la famille Zoiseaux de Jean-Marie Gourio aux éditions Julliard, est le coup de cœur d'Aurore Grandidier, libraire à La Fabrique à Bar-le-Duc.