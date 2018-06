publié le 25/03/2018 à 08:35

Depuis 10 ans, l'académicien Erik Orsenna joue au grand reporter et publie une série de ce qu'il a baptisé des Petits précis de mondialisation, consacrés à l'état de notre la planète et sur des sujets comme l'eau, le coton ou le papier. Les voici regroupés dans Dernières nouvelles du monde, tandis que dans le dernier de ses petits précis, Désirs de villes, Erik Orsenna se penche sur l'avenir de nos cités.



"Je suis né de deux séries de 'il était une fois'", confie Erik Orsenna. "Ma maman me racontait des histoires de rois et de reines parce qu'elle était monarchiste, (...) et mon père parce qu'il était marin".

Dans son ouvrage, l'auteur fait "le portrait de la vie en racontant les histoires des villes". Parmi les 200 villes parcourues dans ses pages, on retrouve par exemple San Francisco, Seattle (États-Unis) ou encore Le Cap (Afrique du Sud).

Dernières nouvelles du monde et Désirs de villes chez Robert Laffont



"Dernières nouvelles du monde" et "Désirs de villes" d'Erik Orsenna Crédit : Robert Laffont

