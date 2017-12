publié le 03/12/2017 à 08:30

On commence, une fois n'est pas coutume, par une bande-dessinée, 50 nuances de Grecs, cosignée par Jul et Charles Pépin. Le cadeau idéal pour les enfants et les parents, une joyeuse encyclopédie des dieux et des héros de la Grèce antique. D'un côté, les dessins à mourir de rire du génial Jul, de l'autre les textes malins du philosophe Charles Pépin qui remettent en perspective les gags de son compère. "Les enfants et les adultes sont passionnés par les mythes grecs. C'est vrai que comprendre le politique et les luttes de pouvoir, c'est marrant de voir ce que Macron a fait à François Hollande, comme Chronos l'a fait à Zeus", explique Jul.



Tous les grands héros des mythes se retrouvent à notre époque. Ainsi Narcisse n'arrête pas de se prendre en selfie, Hercule se rend à l'Acropôle-emploi essaye de trouver un travail et non douze travaux. "L'humour est l'outil pédagogique par excellence et évidemment depuis toujours, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui créait du lien entre les lecteurs", poursuit Jul.

"50 nuances de grecs" de Jul et Charles Pépin Crédit : Dargaud

50 nuances de grecs chez Dargaud.



Le coup de cœur du libraire :

Direction Arles dans la librairie Les grandes largeurs en compagnie d'Émilie Pautus. Elle vous conseille aujourd'hui Une toile large comme le monde d'Aude Seigne. Les héros de ce roman se lancent dans un projet fou : éteindre Internet. "Rares sont les livres qui arrivent à saisir aussi bien le monde dans lequel on vit et d'avoir donné comme personnage principal Internet, c'est très efficace. C'est un livre qui remet en question notre consommation d'Internet aujourd'hui", explique Émilie Pautus.