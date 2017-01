Jérémy Ferrari de retour aux Grosses Têtes

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Jérémy Ferrari, Caroline Diament, Franz-Olivier Giesbert, Arielle Dombasle, Gérard Jugnot et Jean-Jacques Peroni.

par Thomas Martin publié le 19/01/2017 à 18:00

Une Grosse Tête que vous verrez en direct sur TF1, samedi soir avec Michèle Bernier dans la pièce "Folle Amanda"… Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui même dans l'émission n'est jamais en sous-régime…Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui en film ou en livre nous fait vivre une époque formidable…Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui malgré le froid reste plus chauvin que vin chaud… Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a boxé dans plusieurs journaux mais qui gagne toujours au "Point"… Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête que Manuel Valls a failli gifler…Jérémy Ferrari.

