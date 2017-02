Les Grosses Têtes connaissent la chanson

REPLAY - Avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier : Gilbert Rozon, Cristina Cordula, Stéphane Plaza, Karine Le Marchand, Bernard Mabille et Jean-Jacques Peroni !

publié le 03/02/2017 à 17:10

Une Grosse Tête qui ne peut pas vous loger qui ne peut pas vous trouver de conjoint mais qui peut vous rhabiller… Cristina Cordula.



Une Grosse Tête qui ne peut pas vous rhabiller qui ne peut pas vous trouver de conjoint mais qui peut vous loger… Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui ne peut pas vous loger qui ne peut pas vous rhabiller mais qui peut vous faire devenir président de la république, sauf problème d’emploi fictif… Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête dont on ne risque pas de confondre l'accent avec celui de Cristina… Gilbert Rozon.



Une Grosse Tête dont le nutritionniste vient de tomber pour emploi fictif…Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui n’a jamais été assistant parlementaire mais qui a le palais très bourbon… Jean-Jacques Peroni.

