publié le 27/10/2016 à 11:10

Une exposition va déplacer les foules en Italie. À partir du 7 novembre prochain, le très fameux tableau attribué au Caravage découvert dans un grenier à Toulouse va être montré pour la première fois. Ce sera un événement en Italie, où le Caravage n’est pas un peintre mais une superstar. Un héros national populaire. En avril dernier, la révélation de découverte du tableau, 400 ans après sa réalisation, dans un grenier de Toulouse, a eu un retentissement énorme.



Les Italiens, en se rendant à La Pinacothèque de la Brera à Milan, l’un des 3 plus grands musées du pays, vont donc pouvoir voir ce fameux tableau en chair et en os. Parque le tableau est effectivement saignant. Il représente Judith tranchant la tête d’Holopherne. La toile sera accrochée à côté d’un Caravage déjà authentifié ainsi que d’une copie d’un Caravage par Louis Finson. Tout cela est calculé. Ce n’est pas par hasard. Certains historiens d’art, qui doutent de l’authenticité, pensent que Finson, cet artiste-copiste contemporain du Caravage, pourrait être l’auteur du tableau retrouvé.



Il n'y a plus de spécialiste incontesté du Caravage

On va donc comparer les tableaux, pour faire avancer l’authentification. Dans le monde de l’art, on appelle cela une confrontation. On va confronter le tableau à la copie de Finson et à celui du Caravage authentifié. "Et alors, la vérité va éclater", promet le découvreur du tableau, l’expert antiquaire, Eric Turquin. "Ça va nous donner une échelle de la beauté de ce tableau. C'est du pain, c'est de la crème, ce n'est pas juste une image, c'est de la peinture extraordinaire, mais il faut convaincre, et je vois qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas convaincus", poursuit-il.

Si le tableau n’est pas exposé et confronté en France pour faire avancer cette authentification alors que l'on a des Caravage notamment à Rouen et au Louvre, c'est d’abord parce que ça coûte cher. Le musée de Milan a déboursé quasiment 60.000 euros d’assurances pour le faire venir. Ensuite, la France se donne le temps de voir tous les experts de la planète débattre. Il n’y a plus d’expert incontesté du Caravage. Il y a des spécialistes du caravagisme, de l’univers du Caravage et ces quatre cinq experts les plus réputés sont divisés. Les uns n’ont pas de doute. Les autres ne voient pas le coup de pinceau du maître dans le tableau de Toulouse.





Si le tableau est formellement authentifié il vaut de l’or : 120 millions d’euros. C’est l’estimation avancée. Et là, la France a un gros problème car il faut que le Louvre le rachète. "C’est très compliqué de débourser 120 millions en ce moment et mais l’État ne pourra pas laisser partir un chef d’œuvre aussi majeur dans un musée aux États-Unis", explique Carole Blumenfeld historienne de l’Art qui écrit pour le Journal des Arts. Au ministère de la Culture, "c’est vrai, qu’il y aura des hésitations devant les millions à débourser, dit-on, mais, on fera tout pour le garder s’il est authentifié." Une confrontation avec des Caravage au musée du Louvre, à huis clos cette fois, pourrait être organisée dans les mois qui viennent. Quand le tableau sera revenu de son voyage à Milan.