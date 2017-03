publié le 09/03/2017 à 09:37

C'est Bertrand Delanoë qui est le premier imité par Laurent Gerra ce jeudi 9 mars. L'ancien maire de la capitale est de passage à Paris. "Les embouteillages de mon Anouchka me manquaient tellement (Tut, tut ! Avance connard !). Parce qu'à Bizerte, c’est d'un calme ! On entend que les chameaux et les dromadaires qui blatèrent, ainsi que le muezzin, évidemment, à 5 heures du matin (Feignasse lève-toi ! Feignasse lève-toi !)", raconte-t-il.



Il explique à Mademoiselle Jade pourquoi il a annoncé, la veille, son ralliement à Emmanuel Macron. "Parmi tous ces candidats en 'on', je n'allais pas choisir Mélenchon, toujours grognon le fan de Robespierre", lance-t-il en grommelant. "Ni Hamon : avec son revenu universel qu’il a tout corrigé pour qu’il soit moins universel, il va se dégonfler comme une baudruche", poursuit-il. "Quant à Fillon, avec toutes ces casseroles (bling, bling, breling, breling, cling, clong !), n'en parlons pas", se justifie encore l'ancien édile.

"Donc ce sera mon Emmanuel, à condition qu'il ne fasse pas de bêtises", rajoute Bertrand Delanoë, avant d'entonner une petite chanson :

"Eh déconne pas, Manu

Méfie-toi du FN

Une voix de perdue,

C’est des frontistes qui r'viennent"