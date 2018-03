Langue française : le casse-tête des prépositions

publié le 17/03/2018 à 10:19

Le diable est dans les détails. Ces tout petits mots, que l'on appelle de manière un peu rébarbative des « prépositions », posent plein de difficultés à plein de monde. « Une préposition, explique Le Petit Larousse, est un mot invariable qui, placé devant un complément, explicite le rapport entre celui-ci et l’élément complété. »



De, à, chez, dans, vers, par, pour et sans sont les prépositions le plus utilisées. Sans elles les phrases sont bancales, ou elles ne veulent plus dire la même chose. « Je vais manger ma mère », c’est une phrase correcte, mais ce n’est pas pareil que « Je vais manger chez ma mère », qui est tout de même plus fréquent. Le problème, c’est surtout qu’on les confond entre elles, ces prépositions. De même qu’il ne viendrait à personne l’idée de dire « je vais manger à ma mère », on ne va pas au médecin mais chez le médecin, pas au coiffeur mais chez le coiffeur, pas à l’épicier mais chez l’épicier. En revanche, on peut aller à l’épicerie, au salon de coiffure, ou au cabinet médical. Bref, on se rend à un endroit, mais chez une personne.

Mais il y a des cas un peu plus compliqués. Celui des chaînes de magasins par exemple. Doit-on dire « Je vais à Ikea » ou « Je vais chez Ikea » ? A Monoprix ou chez Monoprix ? Eh bien on dit un peu ce qu’on veut, sauf dans un cas : quand il est évident que le nom de l’enseigne est, au départ, celui d’une personne, et là, on dira chez : « Je vais chez Truffaut ou chez Leroy-Merlin », pas « à Truffaut ou à Leroy-Merlin ». J’ai une amie brésilienne qui dit qu’elle va « au roi Merlin », ça ne colle pas non plus, mais ce n’est pas une question de préposition.

D’autres prépositions doivent attirer notre attention. Toujours ce petit à avec accent. On se rend quelque part à moto ou à vélo, pas en vélo ni en moto. Tout simplement parce que « en » veut dire « dans », donc on le réserve aux moyens de transport dans lesquels on peut entrer. Donc en train, en bateau, en avion… mais à cheval, à skis, à trottinette.



Restons sur ce à avec accent. Préférez-vous un verre à vin ou un verre de vin ? Ou une tasse à café ou une tasse de café ? La première est vide, la seconde est pleine. Mais par pitié, on n’habite pas sur Paris, et on n’y va pas davantage et on ne dit pas « en Avignon » ou « en Arles », c’est un simple calque du provençal. On dit « à Avignon, à Arles ». Voilà qui va bien nous simplifier les festivals !