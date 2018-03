Langue française : quand la prononciation des mots pose question

publié le 03/03/2018 à 11:19

La langue, ce n’est pas seulement de l’écrit, c’est aussi avant tout de l’oral. Et si le français est compliqué à écrire, il y a aussi des mots qui posent peu de problèmes d’orthographe mais de nombreux problèmes de prononciation.



On a déjà parlé de la prononciation délicate de certains noms de villes comme Bruxelles ou Montpellier, mais il y a des noms communs qui posent autant de difficultés. Par exemple, vous dites un "puzzle" ou un "peuzeule" ? "Abazourdir" ou "abassourdir" ? "Carouzel" du Louvre ou "carrousel" du Louvre ?

Cette fois, l’idée m’est venue d’un différend – pour ne pas dire une dispute – avec mon compagnon. Il me parlait d’un "magnat" de l’industrie du cinéma. J’ai rigolé en disant "ça s’écrit M.A.G.N.A.T., mais on ne dit pas un magnat, on dit un 'maniat'". Le dictionnaire du Petit Larousse 2018 dit que nous avions raison tous les deux : les deux prononciations sont admises.

Plusieurs possibilités pour la prononciation

Pour certains mots, il suffit de savoir lire, ils se prononcent comme ils s’écrivent. C’est le cas de "carrousel" qui se prononce ainsi car il s’écrit avec un seul "s" coincé entre deux voyelles : cela fait "z". Idem pour "abazourdir", qui n’a rien à voir avec le verbe "assourdir", puisqu’il vient de l’argot "asourdir", qui veut dire tuer.



"Rébus" vient directement du latin, de l’expression rebus quae geruntur, "au sujet des choses qui se passent", donc on prononce le "s" final. "Rébus", c’est comme autobus, pas comme, "biscornus" au pluriel par exemple.



Mais que pensez-vous de "puzzle", ou "peuzeul" ? Je dis "peuzeul", parce que ça vient de l’anglais. Mais je me suis aperçue que Larousse disait "peuzl", tandis que Robert, lui donne le choix entre "peuzl" et "peuzeul". En tout cas, pas de "puzzle", comme dans la réplique de Bernard Blier dans Les Tontons flingueurs.