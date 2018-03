publié le 10/03/2018 à 11:10

L’orthographe est-elle respectable ? C'est un peu le thème de La Convivialité, un spectacle qui tourne en France et en Belgique, et qui réjouira à la fois les phobiques de l’orthographe et ceux qui l’adorent. Les seuls qui peut-être n’aimeront pas, ce sont ceux qui sont indifférents aux questions de langue. Bon peut-être les rigides rigidissimes du dogme orthographique ne seront-ils pas ravis-ravis non plus.



Le spectacle est un délice de drôlerie et de finesse. Sans compter que vous ressortirez de la salle plus intelligent – si pas forcément meilleur en orthographe, quoique. "En français, on juge votre orthographe", disent les auteurs et acteurs de la pièce, deux Belges, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, professeur de français et de religion catholique à Bruxelles. "Mais on ne juge jamais l’orthographe elle-même. Les francophones confondent souvent l’orthographe et la langue, mais l’orthographe c’est l’écriture de la langue, pas la langue elle-même". Bref, c’est un outil. Cet outil est-il le bon ?

Evidemment, la réponse pour eux est "non". Pourquoi mettre un "t" à "édit", ou à "bruit" (comme dans "éditer" et "bruiter"), mais pas à "abri", alors qu’on écrit aussi abriTer ? La salle s’esclaffe quand ils font remarquer que la confiture de groseilles prend un "s" à groseilles, en gros parce qu’on aperçoit la forme des fruits, tandis que la gelée de groseille ne prend pas de "s" parce que c’est une masse informe. Ils en concluent fort logiquement que le "s" à groseilles dépend en gros du temps de cuisson.

Nous avons une orthographe magnifique en partie à cause de toutes ces incohérences, mais eux mettent tellement d’humour et de finesse à démontrer le contraire que c’est un délice qui vaut bien dix pots de confiture ou de gelée de groseille(s).



Pour ceux qui n’auront pas le plaisir de voir le spectacle, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ont tiré de leur pièce un livre, publié aux éditions Textuel, qui s’appelle La Faute de l’orthographe.



La Convivialité : en tournée. Samedi 10 mars à Brétigny sur Orge, dans l’Essonne, le 17 à Fresnes, dans le Val-de-Marne, le 27 à Marseille, le 29 à Gap. Toutes les informations sur LaConvivialite.com.



Le samedi 17 mars prochain, Murielle Gilbert sera avec les auteurs, à Fresnes, pour une conférence débat à l’issue du spectacle.