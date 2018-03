et Le Service Culture

publié le 23/03/2018 à 12:20

L'heure de la retraite a sonné pour Marie-Agnès Gillot. À 42 ans et demi, la danseuse étoile fera ses adieux à la scène de l'Opéra de Paris où elle dansera sur l'air d'Orphée et Eurydice pour saluer le public.



Si la danseuse a eu peur de ce moment pendant des semaines, elle est aujourd'hui presque pressée d'en finir. "J'ai vraiment envie d'y aller, j'ai envie de voir ce que j'ai imaginé, et ce que j'ai peut-être planifié dans ma tête va se passer ou pas".

Marie-Agnès Gillot est entrée au Palais Garnier il y a 33 ans. Chaque jour, le même rituel : un grand écart sans échauffement et ensuite les routines. "J'adore aller m'entraîner le matin. Je pense que la classe va beaucoup me manquer, les couloirs, les gens que je voie (...). Tous mes amis sont des gens qui ne sont pas sur scène".

La ballerine française a tout interprété. Elle devient en 2004 la première danseuse à être nommée à l'issue d'une représentation d'une oeuvre contemporaine. Sa soif insatiable de découvertes l'a poussé à chorégraphier divers spectacles comme celui des Enfoirés et même à donner des cours.