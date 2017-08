Olivia Ruiz et Gérard Jugnot dans "Laissez-vous tenter" de l'été

publié le 07/08/2017 à 09:40

Musique

Dans l'album en or du jour, Olivia Ruiz se confie sur la genèse de La Femme Chocolat, son deuxième disque sorti le 14 novembre 2005. Il va installer son univers, sa gouaille et son énergie. Plus de 1,2 million d'acheteurs sont séduits. "Je me souviens surtout de mon idée saugrenue de mettre Mathias Malzieu à la réalisation d'un disque", explique la chanteuse. Elle confie que cet album la "renvoie à une époque de rêverie", "d'insouciance et d'inconscience".



L'album est numéro un des ventes neuf mois après sa sortie. Elle voit aujourd'hui son album "avec tendresse, comme si ce n'était pas le mien, comme si je regardais une petite fille, comme si c'était quelqu'un d'autre."

Olivia Ruiz Crédit : AFP/A.Jocard

Littérature

Kabukicho est le nom du quartier de tous les plaisirs mais aussi le titre du livre de Dominique Sylvain, l'une des meilleures spécialistes françaises du roman policier connaît bien Tokyo pour y avoir vécu plusieurs années. À côté des classiques bars à hôtesses, on trouve dans ce quartier des bars à hôtes où des hommes accueillent des femmes. "Ce qui me fascinait, c'est que j'ai vu un reportage sur un hôte d'Osaka, il disait qu'à force de passer ses nuits à mentir, certains matins il ne savait plus qui il était. C'est ce problème d'identité qui m'a donné envie de raconter une histoire qui se passe dans ce lieu, théâtre d'illusions et de faux-semblants."

Un beau jour, une Anglaise disparaît, la police retrouve son corps mutilé. Un hôte séduisant, son confident, fait figure de suspect idéal. C'est évidemment trop simple. Le suspens va crescendo tandis que l'auteur nous égare dans Kabukicho, royaume des masques et du mensonge, des troubles voire du trouble de l'identité, dans un Tokyo on ne peut plus sulfureux. Dominique Sylvain signe ainsi un polar au charme vénéneux pour le plus grand plaisir de ses lecteurs.

Dominique Sylvain, l'auteure de "Kabukicho" Crédit : JOEL ROBINE / AFP

Cinéma

Gérard Jugnot, acteur et réalisateur, son onzième film C'est beau la vie quand on y pense est sorti au printemps, a décidé de saluer un metteur-en-scène français : Henri-Georges Clouzot, "un cinéaste que les jeunes connaissent pas forcément". Disparu en 1977, il a marqué le cinéma français des années 1940 à 1960 avec des films qui avaient souvent la forme du thriller et le fond des grandes histoires passionnelles, comme Les Diaboliques, La Vérité ou Le Salaire de la peur.



"Quasiment tous ses films sont d'absolus chefs-d’œuvre et surtout ils n'ont pas vieilli", explique l'acteur français. "Je trouve qu'au niveau de la modernité, du dialogue, de la cruauté des personnages, c'est quelque chose qui m'impressionne. Ce sont des films que je peux revoir, il y a de grands acteurs et du dialogue." Henri-Georges Clouzot est le seul cinéaste français à avoir reçu à ce jour les trois plus grands prix européens : la Palme d'or à Cannes, l'Ours d'or à Berlin et le Lion d'or à Venise.

Gérard Jugnot