publié le 17/02/2017 à 11:00

Un peu de piano maintenant avec un voyage entre Pologne et Amérique du Sud grâce aux albums de David Fray et de Simon Graïchy. D'abord David Fray qui a consacré son nouvel opus à Chopin. Il est originaire de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. À 35 ans, ce voyage aux côtés de Chopin est une grande première pour lui parce qu’il a refusé de jouer Chopin pendant 15 ans, lui préférant Bach, Mozart et Schubert. Comme s’il avait eu besoin de passer par eux pour emmagasiner un savoir, une connaissance, avant de jouer la musique du franco-polonais, une musique que le pianiste considère comme "vaporeuse", "impalpable" même.



On entend bien la ligne de chant, cette mélodie à la main droite toute en lyrisme. Et l’accompagnement, à la main gauche, beaucoup plus rythmique, profond, empreint de nostalgie, un sentiment cher à Chopin, lui qui aimait vivre en France mais a toujours ressenti un manque pour sa Pologne natale. Un compositeur qui se complaît dans la mélancolie dans cette Mazurka en mi mineur opus 17.

Et ça, notre pianiste l’a parfaitement compris : il se plie aussi bien à ses accents nostalgiques, aux tourments de cette musique, qu’aux élans passionnés qu’elle contient. Il nous délivre la musique de Chopin sur le ton de la confidence de son jeu velouté et subtil. Ce superbe disque est d’une grande douceur et surtout jamais ennuyeux ! L’album Chopin de David Fray est paru chez Erato. Le pianiste sera en concert le 24 mars à Lyon et le 18 avril à Paris au Théâtre des Champs-Élysées.

"Heritages" de Simon Graichy

On reste au piano mais on change de style avec un artiste cosmopolite : Simon Graichy. Un papa libanais, une maman mexicaine. Au départ, il y avait un piano à la maison, sur lequel il s’est mis à jouer tout naturellement, vers 5 ans. Il a pris son temps ensuite, faisant ses études en France, puis ses débuts sur les grandes scènes du Mexique et du Liban, et apparaissant petit à petit aux États-Unis et en Europe.



La carrière est encore jeune mais le garçon a tout de même joué au mythique Carnegie Hall de New York en 2015 et 2016. À 31 ans, il sort son 3e album. Le premier dont on parle vraiment en France. Il s’ouvre et se ferme sur une composition du mexicain Arturo Marquez.



Sur cet album de Simon Ghraichy, il y a la musique sud-américaine de Marquez donc mais aussi du brésilien Villa-Lobos ou encore du cubain Lecuona. Mais l’Espagne est aussi représentée avec deux morceaux de Manuel De Falla et d’Isaac Albeniz. Et il y a également un petit français, Claude Debussy. L’album Heritages de Simon Ghraichy sort la semaine prochaine chez Deutsche Grammophon. Concert à suivre le 4 mars au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.