Jean Teulé dévoile en avant-première "Entrez dans la danse"

publié le 29/01/2018 à 11:10

Jean Teulé publiera le jeudi 1er février chez Julliard son nouveau roman, Entrez dans la danse. Pour Laissez-vous tenter, RTL a rencontré l'auteur en avant-première. Et comme à son habitude, Jean Teulé sort des oubliettes de l'Histoire un épisode absolument incroyable et pourtant totalement authentique. Nous sommes au début du XVIe siècle, tout commence une fin de matinée dans une rue de Strasbourg."



"La rue des enfants est un nom génial. Et c'est là que le 12 juillet 1518, vers midi, une femme s'est mise à danser dans la rue. Des gens se sont approchés d'elle, se sont mis à danser et la danse est devenue contagieuse et s'est répandue dans toute la ville", explique l'auteur.

Une fièvre de danse jusqu'à l'épuisement et à la mort. Aujourd'hui encore son origine reste un mystère absolu, mais s'il y a des explications à trouver à cette forme d'hystérie collective, elles sont à chercher pour Jean Teulé du côté de l'extraordinaire contexte de l'époque à Strasbourg et dans ses environs. "Tous ces gens-là étaient dans un état de désespoir total. En deux-trois ans, ils ont eu toutes les catastrophes possibles : météo, maladies... Tout leur est tombé dessus", poursuit Jean Teulé.

Une histoire aussi drôle que terrible

La frénésie de la danse comme exutoire au malheur ! Le tout, et c'est une autre dimension historique passionnante du livre de Jean Teulé, sur fond d'affrontement entre le maire de la ville soucieux de protéger sa population et l'Eglise qui crie à la punition divine et n'intervient pas. Toute cette histoire est terrible. Mais, l'auteur parvient, comme à son habitude, à la raconter avec humour. Par exemple quand la cathédrale de Strasbourg gagnée par l'épidémie de danse vire sous sa plume au night-club et la nef au dance-floor sous la lumière stroboscopique des vitraux.



"Quand j'écris un roman, je ne m'adresse pas aux gens du XVIe siècle, ils sont tous morts, je m'adresse au public d'aujourd'hui et c'est vrai que toute cette histoire de danse, je dis souvent que cela a été la première rave-party du monde", souligne Jean Teulé.