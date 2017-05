Roger Moore est décédé à l'âge de 89 ans

publié le 23/05/2017 à 15:23

James Bond, Simon Templar, Brett Sinclair. Trois figures de la culture populaire campées par Roger Moore. L'acteur britannique s'est éteint en Suisse dans la nuit de lundi à mardi 23 mai à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille. "C'est le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de notre père aimant, Sir Roger Moore, aujourd'hui en Suisse après un court mais courageux combat contre le cancer", ont écrit les enfants de l'acteur.



Il avait campé le célèbre et culte espion au service de Sa Majesté lors de 7 long métrage au cinéma. Vivre et laisser mourir, L'Homme au pistolet d'or, L'Espion qui m'aimait, Moonraker, Rien que pour vos yeux, Octopussy et Dangereusement vôtre.