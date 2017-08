Grégoire et Mathieu Kassovitz dans "Laissez-vous tenter de l'été"

publié le 17/08/2017 à 09:38

Musique

Sorti en septembre 2008, Toi+Moi était le tout premier album de Grégoire. L'album est devenu un immense succès avec plus d'un million d'exemplaires vendus. "Je voulais que ça soit un album piano et guitare plutôt acoustique parce que c'est ce qui me touche le plus [...] Si on n'avait pas eu trois jours de plus, je n'aurais peut-être jamais enregistré la chanson Toi+Moi [...] Aujourd'hui quand je pense à cet album, je me dis qu'il était vraiment bien, il avait l'insouciance du premier album. Après j'ai commencé à un peu trop réfléchir."

Grégoire sur la scène du Grand Studio RTL Crédit : Romain Boe / ABACAPRESS

Littérature

Chanson douce, prix Goncourt 2016 écrit par Leïla Slimani, est l'une des lectures incontournables de l'année. Un titre furieusement trompeur qui cache l'histoire d'une nourrice au profil idéal, mais qui sur un apparent coup de folie va tuer les enfants du couple qui l'emploie, ce que l'auteur raconte dès le début du livre.

Tout le ressort du livre, ce suspens qui rend la lecture captivante, sera de découvrir pourquoi et comment on en est arrivé à ce drame et pourquoi les parents n'ont rien vu venir. Leïla Slimani emprunte les codes du thriller, mais donne aussi une profondeur psychologique et sociale très contemporaine à son roman.

Leïla Slimani, auteure de "Chanson Douce" Crédit : LAURENT BENHAMOU/SIPA

Cinéma

Mathieu Kassovitz, qui a récemment joué dans la comédie romantique De Plus Belle, dans Valérian mais également dans Happy End de Michael Haneke. Lorsqu'il s'agit de donner le nom de son maître, l'évidence s'impose : "On les connaît les grands artistes qui ont duré sur la longueur. En cinéma, je ne vois que Steven Spielberg", réalisateur de 70 ans, qui compte à son actif 29 films.



"Continuer à être génial sur quasiment toute une carrière, très très peu de gens le font", ajoute l'acteur français au micro de RTL, "Mon père m'a montré Les Dents de la Mer, [...] C'est l'un des films qui m'a le plus construit en cinéma [...] En trente ans de cinéma, réécrire tout le cinéma comme ça, personne n'a réussi à la faire."

Mathieu Kassovitz lors du photocall de "Happy End" Crédit : LOIC VENANCE / AFP