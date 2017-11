publié le 14/11/2017 à 09:48

Alors que les jurys des grands prix littéraires n'ont récompensé cette année que des hommes, les lycéens ont choisi uniquement des femmes. Le Goncourt des lycéens, le prix littéraire qui génère le plus de ventes, se jouera en effet entre quatre romancières, a annoncé lundi 13 novembre la Fnac, créatrice de ce prix avec le ministère de l'Éducation nationale.



On retrouve parmi les finalistes, deux des écrivaines déjà sélectionnées pour le prix Goncourt : Véronique Olmi, déjà lauréate du prix du roman Fnac pour Bakhita (Albin Michel) et Alice Zeniter, récompensée par le prix littéraire du Monde et le prix des libraires de Nancy pour L'Art de perdre (Flammarion). Les deux autres finalistes sont Brigitte Giraud (Un loup pour l'homme, Flammarion) et Monica Sabolo (Summer, JC Lattès).

Les élèves de 56 lycées, issus de classes de seconde, première ou terminale, généralistes ou professionnelles, ont fait leur choix parmi les 15 romans qui figuraient dans la première sélection du prix Goncourt.



Treize lycéens représentant les 56 lycées participant se retrouveront à Rennes, jeudi 16 novembre pour la délibération nationale et annonceront le lauréat vers 12H45. La remise du Prix aura lieu quant à elle à 18h30 à la Fnac Ternes, à Paris.



L'an dernier, le Goncourt des lycéens avait été attribué à Gaël Faye pour son premier roman, Petit pays (Grasset). Depuis sa création, en 1988, seules 10 femmes ont été récompensées de ce prix. Une onzième inscrira jeudi son nom dans l'histoire littéraire française.