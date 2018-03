publié le 28/11/2016 à 09:44

On commence avec la sortie du premier album de Jane Constance intitulé À travers vos yeux. Elle a 16 ans, elle vit à l'Île Maurice. C'est elle qui a remporté l'édition 2015 de The Voice Kids sur TF1. Ceux qui ont regardé l'émission n'ont pas dû oublier cette jeune femme. Silhouette frêle. Voix cristalline. Jane Constance est aveugle de naissance. Son premier album est une ode à l'optimisme.



Cet album est une jolie surprise. Composé de 13 chansons, il a été réalisé par Quentin Bachelet. On retrouve quelques noms connus dans les crédits : Pascal Obispo, Davide Esposito, Lionel Florence... Jane Constance a choisi des textes sur le vivre-ensemble et la tolérance.

Des valeurs inculquées par ses parents : "C'est peut-être parce qu'on m'a élevée comme ça depuis toute petite. Mes parents ont vu en moi ce que je pouvais faire, ils n'ont pas dramatisé mon handicap, au contraire. Je fais des blagues sur mon handicap, d'ailleurs. Je dois dire que ma positivité aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Le chant s'apprend, j'ai appris la technique vocale. (...) Quand mes parents ont appris que j'étais aveugle, ils m'ont mise dans un cours de chant, pour apprendre à chanter. J'ai appris à chanter et j'ai continué. Ma voix, c'est comme ma meilleure amie".

> Jane Constance - "À travers tes yeux"

Jane Constance vit un rêve avec la sortie de ce premier album. Et, elle veut surtout faire bouger les lignes avec sa musique. "Mon rêve, c'est de continuer la musique. (...) Je peux dire que les 12 mois qui viennent de s'écouler, c'était la consécration d'un rêve. Je suis heureuse, contente."



La jeune chanteuse a écrit les paroles de la chanson Change ton regard sur le monde avant qu'il soit trop tard, un appel à la tolérance : "Je veux que les gens changent de regard sur les autres. (...) L'important, c'est d'être fier de ce que l'on est ,et d'être aimé. Quand je marche dans la rue, on voit comme une extraterrestre. Mais je pense que le regard va changer au fur et à mesure. Il faut juste donner du temps et conscientiser les gens que, ok, nous sommes différents, mais il faut nous traiter comme les autres, et nous soutenir surtout."

Julie Zenatti et Chimène Badi font projet commun

Un an et demi après son dernier album, Julie Zenatti prépare un disque concept intitulé Méditerranéennes, dont la sortie est prévue au premier trimestre 2017. Julie Zenatti a imaginé un album composé de reprises de chansons qui sentent bon la mer Méditerranée. On y entendra notamment Au café des délices de Bruel ... Ce sera un disque collégial autour de chanteuses méditerranéennes. Trois hommes ont été conviés également : Enrico Macias, Slimane et Claudio Capéo.



> Julie Zenatti, Chimène Badi - Zina (ici ou là-bas)

Julie Zenatti nous présente son projet en avant-première, aux côtés de Chimène Badi : "J'ai eu envie de rendre hommage à ce berceau de l'hmanité, à cette musique, cette culture, qui fait ce que nous sommes en France. J'ai commencé à chercher des chansons et puis très vite, l'image de Chimène est apparue devant moi. Parce que pouir moi, la M. c'est la rencontre de plein de cultures, de peuples différents, de religions qui se croisent. L'idée, c'est vraiment le partage, ensemble."



Julie Zenatti a proposé à Chimène Badi de participer à ce projet le jour de son mariage : "C'est le plus beau jour de sa vie. Elle est tellement investie, elle est tellement à fond, elle a déjà plein d'idées, et sa façon de m'en parler, me touche, me donne envie, raconte la seconde à RTL. Donc je dis oui très vite."