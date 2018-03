publié le 28/10/2016 à 00:47

Francesco Bouglione incarne la septième génération de la famille de cirque Bouglione. Le nouveau spectacle de la troupe, "Surprise", débute au Cirque d'hiver à Paris, l'occasion d'en savoir un peu plus sur les nouveautés de la saison. Sorte de "carte postale du cirque" dit l'homme. Au programme donc cette année : le plus gros troupeau d'éléphants en Europe. Ils seront cinq à être dirigés par la famille Cassely. Il y aura également un bal où entreront en scène chevaux et éléphants.



Et si le succès est toujours au rendez-vous, c'est que la famille Bouglione sait comment ne faire "qu'un bloc". "C'est la chance que nous avons, nous sommes une famille dans laquelle nous nous entendons très bien, tout le monde est au même niveau", précise le directeur du cirque. Y compris, la petite dernière Victoria, la nièce de Francsco Bouglione. Cette année, elle aura son premier numéro en solo. Et le public devrait être séduit. La recette du succès étant toujours la même. "On vient au cirque avant tout pour voir des animaux et une performance humaine", explique Francesco Bouglione. "Et le travail d'un artiste de cirque, c'est d'effacer le travail par le travail. C'est de voir quelque chose dont on se dit 'c'est facile on va le faire en cinq minutes', et on se rend compte qu'il faut une vie pour réaliser ces exercices", poursuit-il. Et selon le professionnel, les adultes, les parents qui viennent en famille sont les plus à même d'apprécier la performance donnée, car ils comprennent mieux la magie du cirque. "Je dis toujours que le cirque n'est pas un spectacle pour enfants, mais un spectacle pour des adultes qui ont su garder leur âme d'enfant, et auquel on peut emmener des enfants".



