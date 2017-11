La cathédrale au couleur de Paris et de la France

La cathédrale au couleur de Paris et de la France Crédits : HOUPLINE RENARD/SIPA | Date :

publié le 09/11/2017 à 19:35

La façade se distord, les statues bougent, les murs s'ouvrent... C'est une cathédrale de Notre-Dame de Paris comme vous ne l'avez jamais vue. Le spectacle Dame de Cœur, diffusé contre le bâtiment deux fois par soir jusqu'au samedi 11 novembre, joue avec l'architecture du bâtiment et raconte son histoire.



L'animation sonore et visuelle dure environ 25 minutes et est visible depuis le parvis de la Cathédrale. Elle est réalisée dans le cadre des célébrations de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce spectacle paisible permet aussi de découvrir les secrets de la cathédrale (ses matériaux, son architecture, sa symbolique) grâce à une narration poétique.

Le spectacle est gratuit mais il faut s'inscrire sur la billetterie en ligne. Les organisateurs recommandent d'éviter les sacs, ceux-ci seront contrôlés à l'entrée ainsi que les billets. Les sacs à dos et les bagages sont interdits sur le site de l'événement.