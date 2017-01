Les sorties cinéma et Patricia Kaas en tournée dans "Laissez-vous tenter"

REPLAY - Au programme de ce mercredi 11 janvier, les sorties cinéma de la semaine, la tournée de Patricia Kaas, un dessin de Leonard de Vinci retrouvé et un roman sur le violoniste George Bridgetower.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Cinéma

Comme chaque mercredi, on jette un coup d’œil hebdomadaire sur les chiffres du box-office, et cette semaine, les nouveautés ont souffert. D'après les chiffres rapportés par le site CBO, il faut descendre jusqu'à la huitième place du classement de cette semaine pour trouver une nouveauté cinéma à l'affiche, à savoir Nocturnal Animals de Tom Ford. Le thriller avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal a attiré près de 120.000 spectateurs. Côté cinéma français, on retrouve La Mécanique de l'ombre, avec François Cluzet.

François Cluzet à l'affiche de "La Mécanique de l'ombre" de Thomas Kruitof.

Réécouter la chronique

Musique

Deux mois après la sortie de son album éponyme, Patricia Kaas vient de donner le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. Après Kabaret et sa tournée Piaf, c'est la première fois depuis 2004 qu'elle part sur les routes avec son répertoire. La première a eu lieu le 11 janvier à Courbevoie, près de Paris. En début de spectacle, elle est apparue en fond de scène, les bras entremêlés aux rayons lasers. Talons aiguilles, pantalon et top noir, veste-kimono en soie. Elle s'est avancée pour entonner La Langue que je parle, extrait de son dernier album.

Crédit : RTL.fr Patricia Kaas, ici dans "Le Grand Studio RTL", vient de donner le coup d'envoi de sa tournée

Réécouter la chronique

Art

Une histoire exceptionnelle, qui commence en mars dernier. Un jeune retraité se présente chez Tajan, avec sous le bras, une collection de 14 dessins du XVIème et XVIIème siècles, héritée de son père. Thaddée Prate, le directeur de la peinture ancienne chez Tajan, a tout de suite senti qu'il s'agissait là de dessins de qualité. Mais il y en avait un qui semblait exceptionnel par la finesse et la virtuosité du trait.

Crédit : Capture d'écran / Tajan Le dessin de Léonard de Vinci découvert dans une collection privée.

Réécouter la chronique

Littérature

George Bridgetower est un violoniste prodige. Dès l'âge de 8 ans, ce surdoué de l'archer donne des concerts qui enthousiasment le public. Nous sommes à la fin du XVIIIème siècle et dans cette Europe encore esclavagiste, cet élève du plus grand compositeur de l'époque, Haydn, est noir. Avec son père, originaire de la Barbade, George Bridgetower débarque à Paris pour une tournée triomphale. Emmanuel Dongala, avec La Sonate à Bridgetower, s'intéresse à son parcours...

Crédit : Actes Sud "La sonate à Bridgetower" sort de l'oubli un jeune musicien étonnant

Réécouter la chronique