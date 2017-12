Valérie Bonneton et Laurent Stocker dans A La Bonne Heure

L'intégrale : Valérie Bonneton et Laurent Stocker

Deux ans après Le Grand partage, la réalisatrice Alexandra Leclère convoque à nouveau Valérie Bonneton et Didier Bourdon pour Garde alternée. Les deux comédiens donnent la réplique à Isabelle Carré et Laurent Stocker. Le film sortira au cinéma le 20 décembre prochain.

"Garde alternée" d'Alexandra Leclère avec Valérie Bonneton et Laurent Stocker

L'histoire : Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché : prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Garde alternée" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".



Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyrprien Cini, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

