Régulièrement présent dans l'émission des Grosses Têtes sur RTL aux côtés de Laurent Ruquier, JeanFi Janssens est actuellement sur scène avec un one-man-show détonant intitulé JeanFi décolle.



JeanFi Janssens en tournée dans toute la France avec son one-man-show

Ce spectacle raconte l'histoire d’un vrai steward qui mène une double vie et embrasse la comédie. De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu'il sert sur ses vols, JeanFi Janssens se confie et nous conte l'envers d'un décor unique et délirant avec une autodérision et un sens de l’humour irrésistibles.

Il met l'ambiance avec des sketches devenus cultes comme "L'Escale à Bangkok avec l'équipage", "La chirurgie esthétique", "A Buenos Aires avec Maman" ou "Recherche Appartement avec Stéphane Plaza"...



JeanFi Janssens est actuellement en tournée dans toute la France. Il sera notamment le 29 et 30 avril prochain à Lille, le 18 mai à Cavaillon, du 14 au 16 juin à Lyon, le 30 juin à Pancé, Le 15 septembre à Waterloo ou encore le 11 octobre à Besançon.



