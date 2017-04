publié le 28/04/2017 à 11:00

Fellag part en tournée en France avec son spectacle Bled Runner, après son triomphe au Théâtre du Rond-Point, à Paris. Il s’agit en fait d’une compilation des meilleurs moments de ses précédents spectacles, pour ne pas dire le best of Fellag. L’acteur reconstitue son parcours depuis la Kabylie où il est né en 1950, jusqu'à son arrivée à Marseille, en 1995. Il raconte aussi entre-temps la première rencontre avec des Français en 1955. Le français, Fellag l'a appris à l'école, tout comme il a appris l'Histoire, avec un grand. Ce n'est pourtant pas une charge contre la France colonialiste.



Car ce qui est agréable avec Fellag, c'est que rien n'est exactement comme on l'annonce. Il en a fait le principe de tous ses spectacles. Vous croyez que les algériens détestent la France et Fellag vous explique comment ils n'ont cessé de l'adorer. Il le raconte par exemple quand il évoque son arrivée à Marseille, le 26 juillet 1995. Ce que nous raconte le spectacle de Fellag, c’est comment le drame algérien a d'abord été culturel.

Une déclaration d'amour patriotique

Le triomphe politique de la décolonisation entraînant une véritable catastrophe sur le plan des arts, des idées et de la création en général. Et donc sur le plan humain. Quand la France doute d'elle-même, Fellag lui rappelle la place immense qu'elle a dans le monde. Sa tournée avec Bled Runner est une déclaration d’amour patriotique que l’actualité électorale rend encore plus réconfortante.