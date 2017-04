Les Coquettes font swinguer le Grand Point Virgule

publié le 18/04/2017 à 00:45

Les Coquettes sont sur scène au Grand Point Virgule à Paris jusqu’en juillet dans le spectacle "À la coquette du monde". À l'affiche, Marina Facundo, Lola Cès et Juliette Faucon offrent un show d'apparence girly qui se révèle surprenant et dans l'air du temps. "C'est un spectacle pour les hommes et les femmes", se défendent celles qui sont tout aussi actrices que chanteuses.



Sur scène, les apartés musicaux sont nombreux. "On a choisi de faire des chansons pour traiter de sujets qui nous semblaient trop délicats. Nous en avons écrit sur l'excision, les bébés congelés, le suicide, la pédophilie ou encore les jihadistes", détaille Marie, qui s'amuse de jouer de ce registre de chansonnettes souvent cataloguées enfantines pour le mettre au service de thèmes tabous. Les trois jeunes femmes sont amies de longue date : "Les Coquettes, c'est une histoire d’amitié mais on vit quelque chose d'extraordinaire avec le public", expliquent-elles ravies.