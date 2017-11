publié le 02/11/2017 à 11:55

Parmi les sorties musicales de la semaine, impossible de ne pas citer Chroniques et Fantaisies, le nouvel album de Catherine Ringer, disponible dès demain dans les bacs.

Six ans après le foutraque Ring'N Roll et trois ans après le projet rock-tango Plaza Francia, Catherine Ringer publie un deuxième album solo ébouriffant, sémillant, baroque.



"Va danser, c'est une bonne recette" lance l'ex-chanteuse des Rita Mitsouko dans Como Va. La galette est composée de douze morceaux. Des chroniques réalistes et des chansons loufoques et fantaisistes. D'où le nom Chroniques & Fantaisies.



"J'ai divorcé du brouillard", chante Catherine Ringer dans un morceau. Et c'est tant mieux, cet album est plus lumineux et varié que le premier. La chanteuse est tour-à-tour malicieuse, espiègle, blagueuse, émouvante. Et s'insurge - par exemple - contre le jeunisme dans le titre d'ouverture du disque : Senior.



Pour tous les amateurs, Catherine Ringer est sur les routes depuis plusieurs mois déjà et reprend sa tournée le 17 novembre.



Également au programme de "Laissez-vous tenter"

Toujours au rayon musique, les aficionados de rock peuvent se réjouir : le groupe Louise Attaque réédite son premier album au titre éponyme. Vous avez bien lu, l’opus de rock français le plus vendu de l’histoire ressort pour ses vingt ans ! Il avait séduit trois millions d’acheteurs à l’époque.





Côté livres, Anny Duperey, dont on connait aussi les talents d'écrivaine publie Le rêve de ma mère aux éditions du Seuil. Elle nous avait déjà émus en racontant dans Le voile noir la mort de ses parents, asphyxiés dans leur salle de bains alors qu'elle avait huit ans. Aujourd'hui, elle se penche sur les années qui ont suivi cette tragique disparition et qui ont fait d'elle la femme et l'actrice qu'elle est devenue, tout en se demandant ce qu'en aurait pensé sa mère, dont elle n’a gardé que peu de souvenirs.



Parmi ses anecdotes, elle revient à ses débuts de comédiennes. alors qu'elle se croyait destinée à la peinture, Anny Duperey raconte son entrée à quinze ans au conservatoire d'art dramatique de Rouen presque par hasard à tel point qu'elle a oublié comment ça s'était passé.



Elle se souvient bien par contre de sa première interprétation d'Andromaque quelques mois plus tard, où son accent ne jouait pas vraiment sa faveur. "C’était entre le Ch’ti et l’accent parigot. C’était une Andromaque très très drôle !"