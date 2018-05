publié le 09/05/2018 à 13:00

Au cœur de l'actualité musicale: la sortie du premier album de Clara Luciani. La chanteuse vient de publier Sainte-Victoire, comme un clin d’œil au massif du Sud de la France qu'elle n'a pas quitté des yeux pendant sa tendre enfance, près de Marseille. Elle en garde une part de son tempérament avec par exemple le titre La Grenade.



À 25 ans, Clara Luciani est la nouvelle voix d'une chanson française assumée. Elle y ajoute de lignes de basse ou de guitare électrique qu'elle joue. L'artiste a griffonné ses premiers textes à l'âge de 11 ans, et a débarqué à Paris à 19 ans. Après quelques expériences en groupe et/ou en anglais, elle publie un premier disque à la fois naïf et insolent, féminin et féministe, porté par une voix grave et intense. Une voix qu'elle a eu du mal à assumer. "C'était accumuler plein d'autres choses qui me rendait différente des autres petites filles", confie la chanteuse.

Clara Luciani a réussi à écrire et composer ce disque grâce à un moment douloureux. "Je le dois beaucoup à un chagrin d'amour que j'ai vécu, et qui m'a permis d'écrire mes chansons en français".

Les 30 ans du "Grand Bleu" à la Seine Musicale

Toujours dans l'actualité musicale, on fête aussi les 30 ans du film Le Grand Bleu, réalisé par Luc Besson et sorti le 11 mai 1988. Alors que le festival de Cannes va le célébrer dans deux jours, le compositeur de l'incroyable bande originale va rejouer sa partition.



À l'occasion d'un ciné-concert, Éric Serra et ses musiciens vont réinterpréter en live la bande-son, par-dessus le film, ce vendredi à la Seine Musicale près de Paris. Une deuxième séance est notamment prévue le 2 juin prochain. Mais cette célèbre bande originale du Grand Bleu représente surtout trois millions d'exemplaires vendus dans le monde et des airs indémodables comme La Raya.



Des mois avant qu'il ne commence à l'écrire, Eric Serra avait été embarqué par Luc Besson et le casting du film sur un bateau en Méditerranée. "J'ai beaucoup plongé, je me suis beaucoup entraîné comme les acteurs à l'apnée", se souvient le musicien qui a été initié par Jacques Mayol.