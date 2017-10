publié le 29/10/2017 à 08:42

Achille Simmeo est de très mauvaise humeur. Il a passé sa vie d'enquêteur à la crim', au 36 quai des Orfèvres et voilà qu'il va devoir effectuer ses derniers mois de service dans les nouveaux locaux de la porte d'Asnières. Une vraie purge. Avec prière d'être aussi bon qu'il l'a toujours été. Et tout de suite, dans l'enquête sur le meurtre d'un riche touriste japonais à Paris, apparemment empoisonné. Par quoi, par qui ?



Mystère. Quant à son épouse, fort mal en point, elle est sur le point d'aller le rejoindre. Dans le même temps, à Tokyo, la police a sur les bras deux beaux cadavres. Même topo qu'à Paris : empoisonnement par substance inconnue. Il se trouve qu'à 10.000 kilomètres de distance, toutes ces victimes sont liées par leur appartenance, assumée ou discrète, aux Yakuzas, les mafieux de l'empire du soleil levant, très différents de leurs collègues européens, mais pas forcément moins dangereux.

Simmeo va s'en rendre compte sur place, à Tokyo. Et c'est passionnant. Car le monde des Yakuzas et de la police japonaise nous est très largement inconnu et hermétique. Odile Bouhier fait sauter tous les verrous et nous entraîne dans une enquête binationale sans temps mort et pleine d'humour.



Car le coauteur de son polar n'est autre que le célèbre chef Thierry Marx. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'est pas le clone d’Eliott Principal, grand maître des fourneaux et suspect numéro UN de quatre assassinats. Ou comment la grande cuisine peut se transformer en parfaite arme du crime.

Odile Bouhier et Thierry Marx publient "On ne meurt pas la bouche pleine" Crédit : Éditions Sang Neuf

On ne meurt pas la bouche pleine, d'Odile Bouhier et Thierry Marx, vient de sortir aux éditions Sang Neuf.