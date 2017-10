C'est à lire : "Demain, c'est loin", de Jacky Schwartzmann

publié le 22/10/2017 à 08:42

"Je m'appelle François Feldman mais je suis pas chanteur. J'ai un nom de juif, une tête d'arabe, le physique de Philip Seymour Hoffman et j'habite aux Buers. C'est ce qu'on peut appeler un mauvais départ dans la vie". Mais une bonne idée de début de fiction.



Les Buers, c'est l'une des nombreuses banlieues "pourries" de Lyon. C'est bien pour celaque François en est parti, afin de monter sa boutique de tee shirts, juste derrière la gare de Perrache. Le principe ? Sur chaque maillot est imprimée une citation loufoque, type "on est bons, avec les nouveaux freins ? Signé Ayrton Senna".

Le personnage vivote. Mais pour grandir, il faut bien de l’argent. Sa banquière, la jolie rousse Juliane Bacardi, en a. "Ultra française, de bonne famille. Le genre de meuf qui ne dit jamais par contre mais en revanche". Et elle ne veut pas lui lâcher un euro, rapport à son découvert permanent. Jusqu'à ce qu'un soir, aux Buers…



On s’arrêtera ici, de peur de déflorer cette merveille absolue qu'est le dernier polar de Jacky Schwartzmann, intitulé Demain, c'est loin. Il n'y a strictement rien à jeter de ces 180 pages serrées comme un expresso napolitain. La cavale lyonnaise de Juliane et François, sur fond de projet commercial franco algérien dément est de bout en bout hilarante.



Avec en prime le rappel d'une évidence : les chrétiens, les musulmans et les juifs qui ne peuvent pas s'encadrer, c'est débile. Il y a juste les bons et les méchants. Un livre à mettre immédiatement sur le rayonnage "les meilleurs polars de 2017".

Demain c'est loin Crédit : Editions du Seuil

Demain, c'est loin, de Jacky Schwartzmann, est paru au Seuil, dans la collection cadre noir.