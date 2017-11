publié le 05/11/2017 à 16:27

Madrid se réveille de la nuit de Noël. Un vieil homme est retrouvé égorgé entre deux poubelles. C'est un "cash-or", un prêteur sur gages, le troisième d'une série qui va bien occuper l'inspecteur Alarde. Car le meurtrier, ou la meurtrière, ou les meurtriers, ont agrafé sur chacun des trois cadavres un message : "Mort à l'usurier, au voleur des carats d'or et de vies".



La dernière victime, surnommée Cabochard à cause de sa grosse tête, profitait comme les autres de la détresse des Madrilènes, en pleine tourmente financière, assommés par la crise. L'enquêteur sillonne la ville qui souffre, croise ses collègues, qui ne touchent pas les primes promises en fin de mois, sa meilleure amie, Berta, qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts ou les médecins et les infirmiers en grève dans des hôpitaux en pleine restructuration.

Mais qui peut bien en vouloir, jusqu'à les tuer, à ceux qui récupèrent des bijoux de famille contre quelques dizaines d'euros ? Alors certes, Cabochard n'était pas un ange. À en croire le portrait qui s'en dessine, c'était même un parfait salaud. Au fil des pages et de l'avancée de l'enquête, c'était en fait un homme pingre, manipulateur, castrateur... et riche, très riche.



Alarde traque son assassin, tout en affrontant ses propres démons... Son passé, bien noir et bien douloureux. Qu'il soigne à grandes lampées de cervesa, la bière espagnole. Idéale pour arroser des tapas, ou des tortillas juteuses à souhait. Car on mange beaucoup, et on divague aussi, on discute sur le sens de la vie, dans ce polar.

"La Règle de l'Or", de Juana Salabert au éditions Métailié Noir Crédit : Métailié Noir

La Règle de l'Or, de Juana Salabert, vient de sortir aux éditions Métailié Noir.