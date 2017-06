Audrey Tautou expose ses photos pour la première fois

publié le 30/06/2017 à 10:31

Elle possède un Nikon depuis l’âge de 11 ans, mais au moment où Audrey Tautou est devenue en 2001 une actrice mondialement connue grâce à Amélie Poulain, elle commençait, plus secrètement, une carrière de photographe.



Tous les journalistes qui l'ont interrogée à l’époque se souviennent qu'elle leur demandait à la fin de l’entretien si elle pouvait les prendre en photo. Ils pourront se reconnaître dans cette installation de plus de 300 clichés exposés à l'abbaye de Montmajour. Mais Audrey Tautou s’est aussi prise en photo elle-même. Et là, l’exposition prend une toute autre tournure.



Il y a deux séries d'autoportraits. Dans la première, elle se photographie à l’aide d’un savant jeu de miroirs qui lui permet de se surprendre dans des expressions et des poses naturelles, pas toujours à son avantage, d’un point de vue publicitaire. C’est Tautou, femme ordinaire : dans sa loge de théâtre en train de se préparer, chez elle avec un masque de concombre sur la figure. Des photos pleines d'humour souvent, de malice, de vérité.

Des photos mises en scène

La seconde série, peut-être plus intéressante, propose des autoportraits posés. Là, on peut dire qu’elle réalise un vrai travail d’artiste. Avec un propos, une esthétique, une recherche qui donne un éclairage sur tout ce qui précède. On comprend que c’est à cela qu’elle voulait en venir : "J'ai une énorme quantité de contraintes techniques, de contraintes météorologiques. À chaque fois c'est compliqué".



Audrey Tautou nue au bord d'une rivière, Audrey Tautou allongée sur un divan envahi par une centaine de sacs à main, Audrey Tautou en garde à vue au poste de police. Une quinzaine d’autoportraits narratifs à travers lesquels Audrey Tautou met en jeu son image, sa notoriété, son personnage public forcément en conflit avec sa personne.

Audrey Tautou se révèle en tant que photographe

Et si elle a mis longtemps à montrer son travail, c'est pour cette raison : "C'est qu'à un moment je ne pouvais plus garder tout ça pour moi. C'est un projet que je n'ai pas médité, j'avais des éléments et à un moment donné je savais que ça se mettrait en place. Il y a eu un moment où je ne pouvais plus continuer à être qu'actrice. Oui, je suis actrice mais je suis aussi autre chose, j'ai besoin de m'exprimer par d'autres moyens que le cinéma".

On se rend compte à l’Abbaye de Montmajour que la photographie est une vraie passion pour Audrey Tautou. Mais le cinéma la rattrape, d’une certaine façon, puisqu’elle a voulu tourner le making of de ses autoportraits. De très courts films tournés en timelapse, de telle sorte qu’on la voit construire son décor, régler les lumières, tout ce que vous vouliez savoir sur Audrey Tautou photographe vous est révélé. C'est passionnant. C’est à l'abbaye de Montmajour, dans le cadre des rencontres d'Arles, dès le 3 juillet. Le titre de l’exposition des œuvres photographiques d’Audrey Tautou : Superfacial.

