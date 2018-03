publié le 26/04/2016 à 10:20

L'artiste marseillais Gérard Traquandi a eu carte blanche à l'Abbaye de Montmajour à Arles pour imaginer une exposition mêlant les objets d'art médiévaux à des œuvres d'artistes contemporains. La question essentielle quand on visite un lieu comme Montmajour est : comment exposer dans une abbaye sans la défigurer, puisque nous ne sommes ni dans un musée, ni dans une galerie, ni même dans une église ?





Il y a 3 ans, le couturier Christian Lacroix avait opté pour montrer, dans le respect de la liturgie abbatiale mais dans une exubérance baroque qui lui est familière, des stars de l'art contemporain. Tous les grands noms étaient là, notamment l'artiste marseillais Gérard Traquandi dont les toiles et les photographies étaient parmi les plus spectaculaires de l'exposition. L'idée a germé dans l'esprit du directeur des monuments nationaux de donner à ce même Gérard Traquandi une carte blanche pour monter les artistes qu'il souhaite. Traquandi a pris le contre pieds de Lacroix et décidé de faire découvrir 6 artistes qu'il admire. Des inconnus du grand public mais dont les œuvres radicales et poétiques, feront rêver les visiteurs de Montmajour.

S'intéresser aux œuvres plus qu'aux artistes

Ce sera pour le public une totale découverte: les toiles citronnées de Jean-Pierre Bertrand, les sculptures en pierre de Giovani Anselmo, un des chef de file de l'Arte Povera, dont le gros cube de granit a pour titre Invisible. Le plus épatant, c’est peut-être Bernd Lohaus, un sculpteur allemand, installé à Anvers en 1966, et dont les sculptures sont faites de planches de bois récupérés sur le chantier naval d'Anvers.

Gérard Traquandi expose aussi certains de ses tableaux à Montmajour. Ses 22 tableaux sont de petits formats et très colorés. Ils forment une constellation sur un des murs de l'église de l'Abbaye, éclatés ou reliés par le mur, c'est comme vous le ressentez. L'artiste voulait nous intéresser aux œuvres plutôt qu'aux individus. Il a donc commencé par supprimer les cartels. Mais si la curiosité vous brûle, vous pouvez la satisfaire : les monographies des 6 artistes exposés sont posées sur les bancs du cloître. Six artistes magnifiques confrontés à la démesure de l'abbaye de Montmajour, et qui tiennent leur rang, un peu comme un congrégation de moines.