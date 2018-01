Arnaud Tsamère : "Je fais encore des cauchemars de la finale du Mondial 2006"

publié le 06/01/2018 à 15:52

Dans la vie comme sur les planches, Arnaud Tsamere est un passionné, notamment de sport et plus particulièrement de foot. Supporter des Girondins de Bordeaux, l'humoriste a donc une affection particulière pour Zinedine Zidane qui s'est révélé dans le club bordelais. Parmi les moments de foot qui ont marqué l'artiste figure la finale Italie-France du Mondial 2006, entachée par le coup de tête de Zidane asséné à Marco Materazzi.



"C'est très con, mais j'en fait encore des cauchemars de cette finale. Vraiment. Et encore ce n'est pas le coup de tête de Zidane que je regrette le plus, c'est l'arrêt de Buffon sur un autre coup de tête de Zidane, mais celui-là dans le ballon. Il aurait eu l'occasion de mettre un but et de rentrer dans la légende, deux doublés sur deux finales de Coupes du Monde et deux victoires. On aurait mis des statues à tous les coins de rues en France et même en Europe", confie Arnaud Tsamere.

Arnaud Tsamere sera sur scène au Théâtre Sebastopol à Lille le 8 février et à l'Olympia de Paris le 12 février pour son spectacle Confidences sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels.