Michel Fugain : "Avec le temps, je me retrouve plus aimant de la chanson"

publié le 25/11/2017 à 15:16

Michel Fugain était l’invité du Journal inattendu de RTL ce samedi 25 novembre. L’occasion pour le chanteur de revenir sur son actualité et notamment son spectacle, La causerie musicale, à voir au théâtre de l’Atelier le lundi 27 novembre. D’autres représentations auront lieu ensuite dès le mois de janvier 2018, et lors de la sa tournée "Pluribus".



Au micro de RTL le chanteur est déjà revenu sur ses origines. "J’ai commencé des études de médecine, puis j’ai bifurqué vers le cinéma, puis j’ai bifurqué sur la chanson où ça ne s’est pas trop mal passé en fait", relate modestement Michel Fugain. Par la suite, le chanteur y a rencontré la carrière et le succès qu'on lui connait. "Avec le temps, je me retrouve encore plus aimant de la chanson, de ce moyen d’expression extraordinaire et populaire", explique-t-il. Un constat qui lui a naturellement donné une idée.

J’aimerais que les gens quittent la salle en se disant qu’ils n’écouteront plus jamais des chansons de la même manière Michel Fugain Partager la citation





La chanson est l’objet de son nouveau spectacle La causerie musicale. "C’est ce que je vais défendre lundi, j’aimerais que les gens quittent la salle en se disant qu’ils n’écouteront plus jamais des chansons de la même manière", espère Michel Fugain. "La mise en situation des chansons, tout cela répond à des questions qu’on nous pose sans arrêt : ‘l’inspiration vient d’où ?’, ‘est-ce que vous faites la musique ou les textes d’abord ?’" indique Michel Fugain. Autant de questions auxquelles il tentera d'apporter une réponse dans La causerie musicale.