Philippe Geluck : "'Le Chat' n'aurait pas été 'Le Chat' si je n'avais pas été Belge"

publié le 16/12/2017 à 15:38

Tous les Français connaissent son sourire espiègle, son sens de la répartie, son humour, belge ou non et surtout, son Chat. Philippe Geluck était l'invité du Journal inattendu de RTL ce samedi 16 décembre. L'animal de BD fête ses 35 ans et n'en finit pas de nous faire rire et de titiller notre réflexion. Le Chat, qui retombe toujours sur ses pattes, sort son 21e album, intitulé Chacun son chat.



Un peu poète, un peu philosophe, "un peu crétin", dit son créateur Philippe Geluck, le Chat séduit toujours. Né en 1983, le célèbre animal de BD n'avait pas eu d'album depuis 7 ans, une période morose dans l'actualité, selon l'auteur. "À part Macron et les Miss France, si vous écoutez un journal radio ou télé, les nouvelles ne sont quand même pas terribles", commente Philippe Geluck. Un pays "résiste encore et toujours à l'envahisseur" - ce nouvel album contient plusieurs références à Asterix et Obélix -, la Belgique, d'où il est originaire.

"Je vis là-bas et je travaille-là bas et je pense que Le Chat n'aurait pas été Le Chat si je n'étais pas issu de ce petit pays improbable", confie Philippe Geluck. "En Belgique, on a cette particularité de tout regarder avec un angle souvent inattendu", ajoute-t-il.