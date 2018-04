et Le Service Culture

publié le 12/04/2018 à 13:13

Avec son dernier roman Tout cela je te le donnerai, Dolorès Redondo est devenue l'auteure la plus lue l'an dernier en Espagne. Son ouvrage a été récompensé du prix Planeta, l'équivalent du Goncourt espagnol. Il est publié aux éditions Fleuve et paraît ce mercredi en France.



Un matin à Madrid, Manuel, écrivain homosexuel à succès, est réveillé par deux flics venus lui annoncer la mort de son mari Alvaro, sur une route de Galice au nord-ouest de l'Espagne. Mais ce dernier était censé se trouver à des centaines de kilomètres de là, à Barcelone. À la douleur de Manuel s'ajoute la stupeur de découvrir que l'homme qu'il aimait lui mentait et menait une double vie.

On y découvre un roman puissant sur les secrets de famille et le conflit entre la tradition et la modernité". Je voulais plutôt m'intéresser aux secrets qu'il peut y avoir au sein d'un couple", déclare Dolorès Redondo. Entre les pages de son roman, l'auteure espagnole reprend ici la formule classique de la célèbre écrivaine britannique Agatha Christie.

"Tout cela je te le donnerai", de Dolorès Redondo Crédit : Éditions Fleuve