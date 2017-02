DOCUMENT RTL - L'un des auteurs de ce vol, opéré le 20 mai 2010, raconte comment s'est déroulée cette nuit au musée d'art moderne de Paris.

> Vol de toiles au musée Vjéran Tomic, l'homme araignée, témoigne Crédit Média : Elisabeth Fleury

par Elisabeth Fleury , Ludovic Galtier publié le 04/02/2017 à 07:56

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est l'histoire d'un homme qui a passé une nuit au musée. Et l'on ne parle pas là du film avec Ben Stiller. Il s'agit d'un procès, celui de voleurs de tableaux, qui ont opérés le 20 mai 2010 au musée d'art moderne de Paris sans déclencher aucune alarme. Cinq toiles de Picasso, Matisse, Modigliani, Braque et Léger, qui restent introuvables, ont été dérobées. Des toiles évaluées par son propriétaire, la mairie de Paris, à 109 millions d'euros. Vjéran Tomic, surnommé l'homme araignée, est l'auteur de ces vols.



Celui qui a reconnu le vol dès son arrestation raconte au micro de RTL. "Le Matisse, il me plaisait énormément. Si j'avais été un collectionneur, le Matisse je l'aurais certainement acheté à un voleur, plus de 100.000 euros sans doute. Je n'ai jamais vu une toile aussi belle. Pourtant, j'en ai eu pas mal. J'ai eu des Degas pastel, j'ai eu des Renoir (...) Finalement, le petit Matisse, j'ai craqué pour ce tableau. Le Picasso, qui était à côté, je l'ai pris en raison de sa signature. Parce que Picasso et le cubisme ne représentaient pour moi pas grand chose. Je ne suis pas très fan de lui, mais je l'ai pris quand même. Ensuite, j'ai décroché le Fernand léger et le Modigliani par rapport à la commande." Des peines de sept à dix ans de prison ont été requises contre lui et ses complices assorties d'amendes maximales. Le verdict est attendu le 20 février.