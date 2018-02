Derrière chaque fruit et chaque légume, des hommes et des femmes passionnés

publié le 26/02/2018 à 11:55

Il était donc incontestable que la filière des Fruits et Légumes Frais vienne à la rencontre du grand public pour la quatrième année consécutive. Ainsi, Interfel, l’interprofession des Fruits & Légumes Frais propose aux visiteurs du SIA, du 24 février au 4 mars de découvrir ses actions, ses missions et ses engagements pour défendre les intérêts de l’ensemble des acteurs de la filière.



En partenariat avec RTL, dont les studios sont installés sur le stand l’univers des Fruits et Légumes Frais au pavillon 2.2, producteurs, expéditeurs, exportateurs, importateurs mais aussi primeurs, grossistes ou encore diététiciens expliqueront tout au long du salon et à travers des vidéos diffusées sur rtl.fr, comment ils contribuent à nous proposer des Fruits et Légumes Frais dont la qualité et les conditions de production sont plus que jamais au cœur de leurs préoccupations.

Qu’est ce que le biocontrôle ? Comment faire aimer les Fruits et Légumes Frais aux enfants ? Quelles sont les nouvelles tendances d’achat ou de consommation ? Autant de thématiques qui seront abordées lors des tables rondes, réunissant experts et professionnels de la filière.