Le parc national Komodo fête son 37e anniversaire

publié le 06/03/2017 à 09:00

C'est en 1980 que le gouvernement indonésien décide de créer un parc national sur les îles de Komodo, Rinca et Padar. le but principal était à l'époque de protéger ce qui reste à ce jour le plus grand lézard de la planète, le varan appelé "dragon" de Komodo (Varanus komodoensis), mais aussi des cétacés. Ce n'est que plus tard qu'une protection globale de la faune et la flore, ainsi que de l'espace maritime, allait être aussi décrétée dans la zone. Mais à l'origine, c'est bien le redoutable animal qui était préservé.



Ces îles volcaniques sont habitées par une population d'environ 5.700 lézards géants, dont l'apparence et le comportement agressif leur ont valu le surnom de "dragons". On ne les retrouve nulle part ailleurs, et leur étude comporte un intérêt scientifique majeur dans l'étude de l'évolution sur la Terre. 1.000 fois plus gros que les petits lézards habituels, le varan de Komodo est capable d'avaler la moitié de son poids lors d'un repas, il est donc vorace mais aussi un redoutable chasseur grâce à un odorat capable de détecter un proie à plus de 10 km. Capable de mordre et de charger, il peuvent se montrer redoutables et ne sont certainement pas fréquentables par les hommes.

Le Parc national de Komodo est géré par le gouvernement central indonésien, par le biais de la Direction générale de la Protection des forêts et de la conservation de la nature, qui dépend du ministère des Forêts. L’histoire de la protection accordée au site remonte à 1938, tandis que la protection officielle a commencé avec le Décret ministériel qui a classé la zone en Parc national de 72 000 ha en mars 1980. La Réserve de biosphère de Komodo a été classée dans le cadre du Programme UNESCO sur l’Homme et la biosphère en janvier 1977.