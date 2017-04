Xavier Bertrand : "Whirlpool aujourd'hui ne joue pas le jeu"

publié le 13/04/2017 à 14:30

Quel avenir pour l'entreprise d'électroménager Whirlpool ? "Les choses avancent, mais rien n'est fait. Il n'est pas question de faire naître de faux espoirs pour l'instant", a déclaré Xavier Bertrand. Le président des Hauts-de-France s'est rendu à une réunion à Matignon ce jeudi matin, consacrée à l'avenir du site de Whirlpool d'Amiens. L'usine d'électroménager sera délocalisée en Pologne et devra fermer au 1er juin 2018. Près de 300 salariés et 250 intérimaires sont inquiets pour leur avenir. Plusieurs dossiers de reprise ont été présentés ce jeudi matin.



Xavier Bertrand n'a pas hésité à dénoncer les règles du jeu suivies par l'entreprise : "Whirlpool aujourd'hui ne joue pas le jeu. Non seulement ils partent en ne tenant pas leurs engagements, mais ils ne font pas le strict minimum. Pour discuter avec les organisations syndicales du plan pour les départs, ils ne discutent pas, ils font semblant". Whirlpool et le ministère de l'Industrie se sont rencontrés la semaine dernière au sujet des éventuels repreneurs de l'usine.

"Je suis prêt à rendre publics les chiffres que Whirlpool était prêt à mettre pour un projet de reprise du site, notamment avec un investisseur étranger (...) On va peut-être dire que cela ne sert à rien de jouer le jeu avec le fabricant Whirlpool", menace l'ancien ministre du Travail qui souhaite préserver des "emplois durables." Pour le moment, aucun repreneur n'est dévoilé. "Je n'ai pas envie que Whirlpool trouve un prétexte pour casser les discussions avec l'un d'entre eux." Whirlpool dévoilera le nom du ou des repreneurs au début du mois de juin.